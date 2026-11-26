Інформація про відстрочку в застосунку "Резерв+" і військовий квиток. Фото ілюстративне: narodnarada.info

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають чоловіки та жінки, чиї близькі родичі — чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат або сестра — зникли безвісти, обороняючи Україну. Людина вважається зниклою, доки її не принять розшукувати. Якщо з'ясувалося, що воїн перебуває в полоні, це ще не означає, що статус зниклого безвісти автоматично скасували.

Про це за посиланням на адвоката В'ячеслава Кирду передає Новини.LIVE.

Реклама

Від чого залежить втрата або збереження відстрочки, якщо зниклий безвісти родич виявився полоненим

Рішення про відстрочку залежить від того, чи припинили розшук автоматично та чи залишається воїн в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин.

"Для права на відстрочку вирішальним є саме юридичний статус особи, а не лише фактична інформація про те, де вона (людина, — Ред.) може перебувати", — підсумував правознавець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія повідомляв, що чоловіку, який має батьків з інвалідністю I чи II групи та брата-військовослужбовця, можуть не надати відстрочку. Комісія ТЦК зазвичай пояснює відмову наявністю іншого працездатного члена родини, який проходить військову службу. Рішення військкомату можна оскаржити.

Читайте також:

Також ми, посилаючись на адвоката В'ячеслава Кирду, писали, що постійний догляд можна поєднувати з роботою. Офіційне працевлаштування не означає, що людина припинила доглядати хворого. Робота — не привід для втрати відстрочки через догляд.