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Адвокат назвала головну проблему отримання відстрочки від мобілізації через опікунство

24 травня 2024 10:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Адвокат назвала головну проблему отримання відстрочки від мобілізації через опікунство
Чоловік доглядає за жінкою у візку. Фото: enableme.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новий закон про мобілізацію передбачає право на відстрочку для осіб, у яких один зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка має інвалідність І або II групи, якщо немає інших родичів, які не є військовозобов'язаними. Адвокатка Олена Хоменко заявила, що для цього слід звернутися до ТЦК, де перевірять родинні зв'язки.

Про це Олена Хоменко розповіла в інтерв'ю Громадському, опублікованому в середу, 22 травня.

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Адвокатка зазначила, що для отримання відстрочки від мобілізації з метою опіки слід звернутися до ТЦК із відповідною заявою. Там перевірять наявність родинних зв'язків між військовозобовʼязаним та особою, яка потребує опіки.

Якщо дані в заяві не відповідають дійсності або не підтверджують догляд, комісія її не розглядатиме. Щоб підтвердити факт догляду, потрібно подати заяву до сільської, селищної, міської ради чи районної ради в місті.

Фахівчиня вважає, що, попри деталізацію переліку документів для відстрочки, деякі питання щодо оформлення постійного догляду за родичами з інвалідністю залишилися відкритими.

"Основна проблема — в акті постійного догляду. У нас є його форма, проте наразі немає механізму, хто має надавати цей акт і чи належить це до повноважень органів місцевого самоврядування або до повноважень органів управління соціального захисту населення", — пояснила Хоменко.

Нагадаємо, що на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати категорії громадян України, визначені в новому законі про мобілізацію. Відповідно до кожної категорії потрібно підготувати певні документи.

Також ми повідомляли, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку від мобілізації.

закон
інвалідність
мобілізація
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відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
юрист

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