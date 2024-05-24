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Адвокат назвала главную проблему получения отсрочки от мобилизации через попечительство

24 мая 2024 10:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Адвокат назвала главную проблему получения отсрочки от мобилизации через попечительство
Мужчина ухаживает за женщиной в коляске. Фото: enableme.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новый закон о мобилизации предусматривает право на отсрочку для лиц, у кого один из своих либо родителей жены или мужа имеет инвалидность I или II группы, если нет других родственников, не военнообязанных. Адвокат Елена Хоменко заявила, что для этого следует обратиться в ТЦК, где проверят родственные связи.

Об этом Елена Хоменко рассказала в интервью Громадському, опубликованном в среду, 22 мая.

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Главная проблема оформления отсрочки через попечительство

Адвокат отметила, что для получения отсрочки от мобилизации с целью опеки следует обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением. Там проверят наличие родственных связей между военнообязанным и лицом, нуждающимся в опеке.

Если данные в заявлении не соответствуют действительности или не подтверждают уход, комиссия его не будет рассматривать. Чтобы подтвердить факт ухода, нужно подать заявление в сельский, поселковый, городской совет или районный совет в городе.

Специалист считает, что, несмотря на детализацию перечня документов для отсрочки, некоторые вопросы по оформлению постоянного ухода за родственниками с инвалидностью остались открытыми.

"Основная проблема — в акте постоянного ухода. У нас есть его форма, однако нет механизма, кто должен предоставлять этот акт и относится ли это к полномочиям органов местного самоуправления или к полномочиям органов управления социальной защиты населения", — пояснила Хоменко.

Напомним, что на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать категории граждан Украины, определенные в новом законе о мобилизации. В соответствии с каждой категорией нужно подготовить определенные документы.

Также мы сообщали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку от мобилизации.

закон
инвалидность
мобилизация
опека
документы
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист

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