Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку батьку дитини з рідкісною хворобою

Як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку — важливі документи
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються через збройну агресію росії, яка триває третій рік. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте, є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них батьки, які виховують дитину з тяжкою або рідкісною хворобою.
Як таким чоловікам довести своє право на відстрочку та що необхідно знати, розповіли адвокати Ірина та Владислав Леонови на порталі b2bconsult.
Так, відповідно до абзацу 7 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізації не підлягають батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, яка має:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологічні, онкогематологічні захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- тяжкі травми;
- хвороби, що вимагають трансплантації органа;
- хвороби, що вимагають паліативної допомоги.
Ці стани мають бути підтверджені документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.
Леонови пояснили, що для підтвердження права на отримання відстрочки за зазначеною підставою необхідно мати наступні документи:
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідка про захворювання дитини за формою первинної облікової документації № 080-3/о;
- довідка про отримання державної допомоги на дитину, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
- документи про спільне проживання.
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