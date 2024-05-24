Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку — важливі документи arrow

Як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку — важливі документи

24 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку батьку дитини з рідкісною хворобою
Батько з дитиною на руках. Фото: rawpixel.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються через збройну агресію росії, яка триває третій рік. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте, є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них батьки, які виховують дитину з тяжкою або рідкісною хворобою. 

Як таким чоловікам довести своє право на відстрочку та що необхідно знати, розповіли адвокати Ірина та Владислав Леонови на порталі b2bconsult.

Читайте також:

Так, відповідно до абзацу 7 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізації не підлягають батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, яка має:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • тяжкі вроджені вади розвитку;
  • рідкісні орфанні захворювання;
  • онкологічні, онкогематологічні захворювання;
  • дитячий церебральний параліч;
  • тяжкі психічні розлади;
  • цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
  • гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
  • тяжкі травми;
  • хвороби, що вимагають трансплантації органа;
  • хвороби, що вимагають паліативної допомоги.

Ці стани мають бути підтверджені документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Леонови пояснили, що для підтвердження права на отримання відстрочки за зазначеною підставою необхідно мати наступні документи:

  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • довідка про захворювання дитини за формою первинної облікової документації № 080-3/о;
  • довідка про отримання державної допомоги на дитину, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
  • документи про спільне проживання.

 

Раніше ми писали, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно знаходиться в декреті, та чи має право він на відстрочку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Також ми інформували, хто втратить право на відстрочку з 18 травня.

війна
діти
здоров'я
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця