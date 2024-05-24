Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку батьку дитини з рідкісною хворобою

Батько з дитиною на руках. Фото: rawpixel.com

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються через збройну агресію росії, яка триває третій рік. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу. Проте, є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них батьки, які виховують дитину з тяжкою або рідкісною хворобою.

Як таким чоловікам довести своє право на відстрочку та що необхідно знати, розповіли адвокати Ірина та Владислав Леонови на порталі b2bconsult.

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Так, відповідно до абзацу 7 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізації не підлягають батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, яка має:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжкі травми;

хвороби, що вимагають трансплантації органа;

хвороби, що вимагають паліативної допомоги.

Ці стани мають бути підтверджені документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Леонови пояснили, що для підтвердження права на отримання відстрочки за зазначеною підставою необхідно мати наступні документи:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про захворювання дитини за формою первинної облікової документації № 080-3/о;

довідка про отримання державної допомоги на дитину, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

документи про спільне проживання.

Раніше ми писали, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно знаходиться в декреті, та чи має право він на відстрочку.

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