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Адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих

20 листопада 2023 02:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих
Чоловіки стоять в черзі на ВЛК. Фото: PannonHírnök
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні триває мобілізація. Повістки українцям вручать буквально в будь-яких місцях. Крім того, часто праціники ТЦК вимагають у перехожих документи на вулиці.

Чи мають вони на це підстави відповів адвокат Володимир Крекотень в Instagram.

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Чи можуть представники ТЦК перевіряти документи у перехожих

За словами адвоката, представники ТЦК не можуть просто так перевіряти документи у будь-якого перехожого.

"У мережі бачив відео, де працівник ТЦК зупиняє пересічного чоловіка і показує йому якесь посвідчення, видане комендантом ТЦК, яке начебто надає уповноваження на перевірку документів", — каже адвокат.

Водночас так само, ані комендант, ані начальник ТЦК не мають повноважень видавати подібні посвідчення.

"Враховуйте це, якщо на вулиці до вас звернеться людина у формі та вимагатиме ваші документи, пред’явивши подібне посвідчення", — пояснює юрист.

В яких випадках мають право вимагати документи на вулиці:

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

  • якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
  • якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
  • якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;
  • якщо в особи є зброя боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
  • якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події

"Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — наголосив Крекотень.

Мобілізація в Україні — що відомо

Нагадаємо, стало відомо, чи братимуть до лав ЗСУ чоловіків в яких інвалід I або II групи один з батьків дружини.

Додамо, попри загальну мобілізацію, під яку підпадають чоловіки від 18 до 60 років, є категорії осіб, яких не можна призвати. Ми розповіли, які документи потрібні для того, аби мати відстрочку від мобілізації. 

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