Адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих
В Украине идет мобилизация. Повести украинцам вручат буквально в любых местах. Кроме того, часто работники ТЦК требуют у прохожих документов на улице.
Имеют ли они на это основания ответил адвокат Владимир Крекотень в Instagram.
Могут ли представители ТЦК проверять документы у прохожих
По словам адвоката, представители ТЦК не могут просто так проверять документы у любого прохожего.
"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает рядового мужчину и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы предоставляет полномочия на проверку документов ", — говорит адвокат.
В то же время, ни комендант, ни начальник ТЦК не имеют полномочий выдавать подобные удостоверения.
"Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", — объясняет юрист.
В каких случаях имеют право потребовать документы на улице:
Уполномоченное лицо вправе потребовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:
- если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
- если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
- если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
- если у лица есть оружие боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
- если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия
"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", — подчеркнул Крэкотень.
Мобилизация в Украине — что известно
Напомним, стало известно, будут ли брать в ряды ВСУ мужчин , у которых инвалид I или II группы один из родителей жены.
Добавим, что, несмотря на общую мобилизацию, под которую подпадают мужчины от 18 до 60 лет, есть категории лиц , которых нельзя призвать. Мы рассказали, какие документы нужны для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
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