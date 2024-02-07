Відстрочка від мобілізації поштою: чи можна її отримати заочно

Відстрочку поштою отримати маловірогідно. Фото: galinfo.com.ua

Через побоювання бути мобілізованими деякі претенденти на відстрочку намагаються відправити заяву та необхідні документи до ТЦК та СП поштою. Чи реально в такому випадку отримати бажане?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"На практиці відправка кореспонденції по відстрочці має сенс тільки у тому випадку, коли немає можливості це зробити особисто або ТЦК відмовляється приймати документи. Робиться така відправка рекомендованим листом з описом вкладення і зворотнім повідомленням про вручення", — зазначив адвокат.

Але юрист вважає, що все одно за таким листом відстрочка, скоріше за все, надана не буде. Кореспонденція або "загубиться" серед багаточисельних паперів ТЦК, або відправник отримає формальну відписку із зазначенням, що потрібна особиста явка військовозобов'язаного для оновлення даних та проходження ВЛК.

"Тому якщо є нормальна й зрозуміла підстава для відстрочки та адекватний зворотній зв'язок з ТЦК, то витрачати час на переписку не потрібно", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку в лютому. Також адвокат пояснив, що робити, якщо відмовили в отриманні відстрочки без ВЛК.