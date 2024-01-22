Кого не призвуть на службу в лавах ЗСУ в лютому — повний перелік

Чоловік у військовій формі зі своєю коханою біля потягу. Фото: 24 Канал

В Україні триває повномасштабна війна, воєнний стан і загальна мобілізація. Через це усіх, кому від 18 до 60 років, можуть призвати на службу, але в деяких, все ж таки, буде відстрочка від мобілізації.

Про те, кого не призвуть на службу в лютому 2024 року, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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На відстрочку від армії в лютому мають право вчені або здобувачі освіти, зокрема:

Чоловіки або жінки, які здобувають професійну, фахову передвищу та вищу освіту за денною або дуальною формою

Вчені, які працюють в університетах та коледжах і мають науковий ступінь

Працівники училищ або ліцеєв, які працюють відповідно у ВНЗ, коледжах чи школах на ставці не менше, ніж 0,75

Чоловік, який викладає у ВНЗ. Фото: Pexels

Також у лютому можуть не призвати за станом здоров’я таких людей:

Чоловіків або жінок, які мають ступінь інвалідності або є тимчасово непридатними для служби згідно з висновками ВЛК

Жінок, які чекають на дитину

Жінка, яка чекає на дитину. Фото: Freepik

Крім того, відстрочку від призову за сімейними обставинами можуть мати:

Чоловіки та жінки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей

Чоловіки та жінки, які самі виховують неповнолітніх дітей

Чоловіки та жінки, опікуни або прийомні батьки, які виховують неповнолітню дитину зі ступенем інвалідності або з важкою хворобою

Чоловіки та жінки, опікуни або прийомні батьки, які виховують повнолітню дитину з I чи II групою інвалідності

Люди, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, яких позбавили батьківського піклування

Люди, які дбають про хвору дружину, чоловіка чи дитину, або ж про батьків своїх чи дружини, які потребують постійного догляду

Люди, які дбають про близьких з інвалідністю I чи II групи, якщо в тих немає більше працездатних осіб, які можуть утримувати їх

Люди, які виховують неповнолітню дитину, чоловіка чи дружину, які служать у лавах ЗСУ

Люди, в яких близькі загинули або пропали безвісти під час повномасштабного вторгнення

Відстрочку від проходження служби в лавах ЗСУ також мають люди, які працюють:

Народними депутатами України та депутатами ВР Криму

У військових частинах, підприємствах та організаціях Міноборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, розвідці, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Держбюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро

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