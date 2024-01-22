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Мобілізація в Україні — хто має право на відстрочку в лютому

22 січня 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Кого не призвуть на службу в лавах ЗСУ в лютому — повний перелік
Чоловік у військовій формі зі своєю коханою біля потягу. Фото: 24 Канал
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні триває повномасштабна війна, воєнний стан і загальна мобілізація. Через це усіх, кому від 18 до 60 років, можуть призвати на службу, але в деяких, все ж таки, буде відстрочка від мобілізації.

Про те, кого не призвуть на службу в лютому 2024 року, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Кого не мобілізують в лютому

На відстрочку від армії в лютому мають право вчені або здобувачі освіти, зокрема:

  • Чоловіки або жінки, які здобувають професійну, фахову передвищу та вищу освіту за денною або дуальною формою
  • Вчені, які працюють в університетах та коледжах і мають науковий ступінь
  • Працівники училищ або ліцеєв, які працюють відповідно у ВНЗ, коледжах чи школах на ставці не менше, ніж 0,75
Мужчина, преподающий в ВУЗе
Чоловік, який викладає у ВНЗ. Фото: Pexels

Також у лютому можуть не призвати за станом здоров’я таких людей:

  • Чоловіків або жінок, які мають ступінь інвалідності або є тимчасово непридатними для служби згідно з висновками ВЛК
  • Жінок, які чекають на дитину
Женщина, которая ждет ребенка
Жінка, яка чекає на дитину. Фото: Freepik

Крім того, відстрочку від призову за сімейними обставинами можуть мати:

  • Чоловіки та жінки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей 
  • Чоловіки та жінки, які самі виховують неповнолітніх дітей
  • Чоловіки та жінки, опікуни або прийомні батьки, які виховують неповнолітню дитину зі ступенем інвалідності або з важкою хворобою
  • Чоловіки та жінки, опікуни або прийомні батьки, які виховують повнолітню дитину з I чи II групою інвалідності
  • Люди, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, яких позбавили батьківського піклування
  • Люди, які дбають про хвору дружину, чоловіка чи дитину, або ж про батьків своїх чи дружини, які потребують постійного догляду
  • Люди, які дбають про близьких з інвалідністю I чи II групи, якщо в тих немає більше працездатних осіб, які можуть утримувати їх
  • Люди, які виховують неповнолітню дитину, чоловіка чи дружину, які служать у лавах ЗСУ
  • Люди, в яких близькі загинули або пропали безвісти під час повномасштабного вторгнення

Відстрочку від проходження служби в лавах ЗСУ також мають люди, які працюють:

  • Народними депутатами України та депутатами ВР Криму
  • У військових частинах, підприємствах та організаціях Міноборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, розвідці, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Держбюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро

Нагадаємо, ми писали про те, що у Нацполіції пояснили, чому правоохоронці не можуть видавати повістки. 

Раніше ми розповідали про те, що в Україні хочуть збільшити розмір штрафів за ухилення від мобілізації. 

Також ми повідомляли про те, що військові закликають знизити мобілізаційний вік чоловіків в Україні.

воєнний стан
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані

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