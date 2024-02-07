Отсрочка от мобилизации по почте: можно ли ее получить заочно

Отсрочку по почте получить маловероятно. Фото: galinfo.com.ua

Из-за опасений быть мобилизованными, некоторые претенденты на отсрочку пытаются отправить заявление и необходимые документы в ТЦК и СП по почте. Реально ли в таком случае получить желаемое?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"На практике отправка корреспонденции по отсрочке имеет смысл только в том случае, когда нет возможности это сделать лично или ТЦК отказывается принимать документы. Делается такая отправка заказным письмом с описанием вложения и обратным уведомлением о вручении", — отметил адвокат.

Но юрист считает, что все равно по такому письму отсрочка, скорее всего, предоставлена не будет. Корреспонденция либо "потеряется" среди многочисленных бумаг ТЦК, либо отправитель получит формальную отписку с указанием, что нужна личная явка военнообязанного для обновления данных и прохождения ВЛК.

"Поэтому если есть нормальное и понятное основание для отсрочки и адекватная обратная связь с ТЦК, то тратить время на переписку не нужно", — подытожил Александр Потешин.

Ранее мы писали, кто имеет право на отсрочку в феврале. Также адвокат объяснил, что делать, если отказали в получении отсрочки без ВЛК.