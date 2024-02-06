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Чи є догляд за особою з інвалідністю підставою для відстрочки від мобілізації

6 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні: чи дає відстрочку догляд за особою з інвалідністю
Догляд не завжди звільняє від мобілізації. Фото: enableme.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Певні категорії українців, які не здатні на самообслуговування, мають прав на постійний догляд. Чи є "Акт встановлення факту постійного догляду" підставою для відстрочки від мобілізації в Україні для того, хто доглядає?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Рідні можуть оформити постійний догляд 

  • за тими, хто має інвалідність з дитинства, незалежно від свого нинішнього віку;
  • за людьми, які мають інвалідність І групи;
  • за тими, хто досяг 80-річного віку;
  • за людьми, які мають стійке психічне захворювання та І чи II групу інвалідності у зв’язку з ним;
  • за громадянами літнього віку та людьми з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.

Чи має право на відстрочку від мобілізації людина, яка доглядає

В Україні досі відсутній порядок оформлення відстрочки та переліку необхідних документів для підтвердження постійного догляду.

"Тому ТЦК може відмовити у праві оформити відстрочку за формальними та суб'єктивним причинами. На практиці склалося, що догляд визнається ТЦК або на непрофесійній основі за постановою КМУ №859, або за рішенням суду про встановлення факту постійного догляду у порядку окремого провадження", — зазначив Олександр Потєшін.

Сам "Акт встановлення факту здійснення догляду за іншою особою" як поняття з'явився у постанові КМУ №57 у вересні 2022 року. Його основна мета — використання цього документа для супроводу особи, яка не може за собою доглядати, при виїзді за кордон.

"Згодом цей акт почали використовувати й для відстрочки. Адже він факт постійного догляду підтверджує. Чим не документ для відстрочки? От і деякі ТЦК так подумали та почали давати по ньому відстрочку. Проте, даний акт ще не означає, що кожен юрист ТЦК його захоче брати як підтвердження підстави для відстрочки. Десь він працює, десь — ні", — підсумував адвокат.

Раніше ми писали, як батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку. Також повідомляли, коли відстрочку від мобілізації може отримати науковий працівник.

війна
Україна
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
особа з інвалідністю

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