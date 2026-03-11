Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Адвокат пояснив, як змінилися правила мобілізації жінок в Україні

Адвокат пояснив, як змінилися правила мобілізації жінок в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 04:30
Мобілізація жінок в Україні — адвокат пояснив, кого можуть призвати до війська
Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: accidental_moon_genious/Instagram

Українки, які мають фармацевтичну або медичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Водночас автоматичного призову жінок до армії немає, до лав захисниць України вони можуть долучитися лише добровільно.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Андрій Карпенко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Залучення жінок до служби 

"Для призову жіночої статі потрібні зміни в законодавстві, про які поки не відомо. У 2026 році жінки-медики в Україні зобов'язані перебувати на військовому обліку, але їхня мобілізація залишається добровільною", — зазначив правознавець.

За його словами, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати чи залучити до робіт з оборони лише в добровільному порядку. Навіть під час воєнного стану ТЦК не має права вручати повістку на призов без письмової згоди військовозобов'язаної. 

"Усі зміни 2025–2026 років — від автоматичного обліку до уточнення термінів служби — лише розширюють можливості, а не вводять примус", — підсумував Андрій Карпенко.

Раніше стало відомо про старт комунікаційної кампанії Veteranka "Жінки можуть усе!" Героїня проєкту стали дві операторки дронів, командирка бойової групи та командирка жіночого взводу. 

Також ми повідомляли, що вагітні захисниці України можуть після 30-го тижня піти у відпустку. Йдеться відпочинок зі збереженням зарплати.

армія мобілізація військовослужбовці жінки на війні військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації