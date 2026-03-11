Мобілізація жінок в Україні — адвокат пояснив, кого можуть призвати до війська

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: accidental_moon_genious/Instagram

Українки, які мають фармацевтичну або медичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Водночас автоматичного призову жінок до армії немає, до лав захисниць України вони можуть долучитися лише добровільно.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Андрій Карпенко, передає Новини.LIVE.

Залучення жінок до служби

"Для призову жіночої статі потрібні зміни в законодавстві, про які поки не відомо. У 2026 році жінки-медики в Україні зобов'язані перебувати на військовому обліку, але їхня мобілізація залишається добровільною", — зазначив правознавець.

За його словами, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати чи залучити до робіт з оборони лише в добровільному порядку. Навіть під час воєнного стану ТЦК не має права вручати повістку на призов без письмової згоди військовозобов'язаної.

"Усі зміни 2025–2026 років — від автоматичного обліку до уточнення термінів служби — лише розширюють можливості, а не вводять примус", — підсумував Андрій Карпенко.

Раніше стало відомо про старт комунікаційної кампанії Veteranka "Жінки можуть усе!" Героїня проєкту стали дві операторки дронів, командирка бойової групи та командирка жіночого взводу.

Також ми повідомляли, що вагітні захисниці України можуть після 30-го тижня піти у відпустку. Йдеться відпочинок зі збереженням зарплати.