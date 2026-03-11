Кого из женщин могут призвать в армию — ответ адвоката

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: accidental_moon_genious/Instagram

Украинки-медики и женщины с фармацевтическим образованием должны находиться на воинском учете. Обязательной мобилизации женщин нет, но они могут вступить в ряды защитниц Украины добровольно.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Андрей Карпенко, передает Новини.LIVE.

Привлечение женщин к службе

"Для призыва женского пола нужны изменения в законодательстве, о которых пока не известно. В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на воинском учете, но их мобилизация остается добровольной", — отметил правовед.

По его словам, женщин, которые состоят на воинском учете, могут призвать или привлечь к работам по обороне только в добровольном порядке. Даже во время военного положения ТЦК не имеет права вручать повестку на призыв без письменного согласия военнообязанной.

"Все изменения 2025–2026 годов — от автоматического учета до уточнения сроков службы — только расширяют возможности, а не вводят принуждение", — подытожил Андрей Карпенко.

Ранее стало известно о старте коммуникационной кампании Veteranka "Женщины могут все!" Героинями проекта стали две операторки дронов, командир боевой группы и командир женского взвода.

Также мы сообщали, что беременные защитницы Украины могут после 30-й недели уйти в отпуск. Речь идет об отдыхе с сохранением зарплаты.