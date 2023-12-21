Адвокат розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка з артрозними хворобами суглобів

Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. До юристів часто звертаються з проханнями розповісти про призов та проходження ВЛК. Одним з питань може бути, чи мобілізують до лав ЗСУ чоловіка з артрозними хворобами суглобів.

На це питання відповів юрист Євген Корнійчук.

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До юриста звернувся чоловік з таким питанням:

"Людина має артроз третьої стадії гомілкостопного суглоба. Згідно зі статтею 61 до положення про військово-лікарську експертизу, начебто має бути непридатним та знятий з військового обліку, але неофіційно в ТЦК кажуть, що дадуть максимум обмежено придатний".

Він запитав, як правильно потрібно поводити себе в такій ситуації.

За словами Корнійчука, рішення ВЛК можна оскаржити у ЦВЛК. Він наголосив, щоб отримати непридатність потрібно мати історію хвороби, а також мати потребу у лікуванні. Юрист порадив чоловіку звернутися до лікаря, в якого проходить лікування, та проаналізувати разом з ним ст. 61 наказу "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Стаття 61. Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловіки, які мають наднизьку вагу, зокрема через захворювання, матимуть право на відстрочку від мобілізації, якщо вони раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Або у випадку, коли вони мають інші підстави для відстрочки відповідно до законодавства.

Також ми писали, що перед потрапляння до ЗСУ військовозобов’язані українці мають підготуватися фізично. Перш за все необхідно підготувати спину, а також привчити себе до щоденних навантажень, зокрема, завдяки бігу.