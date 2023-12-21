Адвокат рассказал, могут ли мобилизовать мужчину с артрозными болезнями суставов

Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. К юристам часто обращаются с просьбами рассказать о призыве и прохождении ВВК. Одним из вопросов может быть, мобилизуют ли в ряды ВСУ мужчины с артрозными болезнями суставов.

На этот вопрос ответил юрист Евгений Корнийчук.

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К юристу обратился мужчина с таким вопросом:

"Человек имеет артроз третьей стадии голеностопного сустава. Согласно статье 61 к положению о военно-врачебной экспертизе, якобы должен быть непригоден и снят с военного учета, но неофициально в ТЦК говорят, что дадут максимум ограниченно пригодный".

Он спросил, как правильно вести себя в такой ситуации.

По словам Корнийчука, решение ВВК можно обжаловать в ЦВВК. Он подчеркнул, чтобы получить непригодность нужно иметь историю болезни, а также нуждаться в лечении. Юрист посоветовал мужчине обратиться к врачу, у которого проходит лечение, и проанализировать вместе с ним ст. 61 приказа "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Статья 61. Фото: скриншот

Напомним, мужчины, имеющие сверхнизкий вес, в частности из-за заболевания, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, если они ранее были исключены из военного учета по состоянию здоровья. Или в случае, если у них есть другие основания для отсрочки в соответствии с законодательством.

Также мы писали, что перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.