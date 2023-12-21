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Чи мобілізують чоловіків з наднизькою вагою — відповідь адвоката

21 грудня 2023 09:47
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Дмитро Струк
Редактор
Чи мобілізують чоловіків з наднизькою вагою — відповідь адвоката
Мобілізація в Україні. Фото: УНІАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Чоловіки, які мають наднизьку вагу, зокрема через захворювання, матимуть право на відстрочку від мобілізації, якщо вони раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Або у випадку, коли вони мають інші підстави для відстрочки відповідно до законодавства.

Про це йдеться у коментарі адвоката Юрія Айвазяна, повідомляє сайт Юристи.ua.

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За словами юриста, лише надмірно низька вага не є підставою для відстрочки. Також не можна уникнути мобілізації, якщо є захворювання, наприклад, розлади травлення, але через них чоловіка не зняли з військового обліку.

"Щоб чоловіка не мобілізували, він повинен або бути виключеним з військового обліку за станом здоров'я або відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мати підстави для відстрочки", — зазначив юрист.

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Скриншот коментаря адвоката з сайта Юристи.ua

Раніше ми повідомляли, кого зараз найбільше потребують ЗСУ на фронті.

Нагадаємо, ми писали, що екскомандир "Азову" відповів, чи варто мобілізувати ув'язнених.

Також ми інформували, як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні.

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