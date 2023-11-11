Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Адвокат розповів, як діяти при відправленні в бойову бригаду обмежено придатного arrow

Адвокат розповів, як діяти при відправленні в бойову бригаду обмежено придатного

11 листопада 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповів, як діяти при відправленні в бойову бригаду обмежено придатного
Мобілізовані чоловіки в Україні. Фото: "Вечірній Київ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Адвокат розповів, що робити, коли обмежено придатного чоловіка відправляють у бойову бригаду. Відповідно до наказу Міноборони, немає заборони відправляти на передову таку категорію осіб, однак це вважається законним лише за дотримання певних вимог. 

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Відправка в бойову бригаду обмежено придатного

За словами адвоката, у постанові ВЛК зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному чоловіку.

Карпенко розповів, що така категорія осіб може нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. 

Він наголосив, що обмежено придатних можуть переводити у частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього, але за дотриманням наступних вимог:

  • військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська;
  • у постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я;
  • посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.

"Якщо ці вимоги не виконані, а військового відправляють на передову, чи вже це зробили, ця людина може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я", — додав Карпенко.

Нагадаємо, юрист Сергій Богун розповів, чи можуть звільнити від мобілізації чоловіка, якщо на тимчасово окупованій території України померла його рідна людина. Він розглянув один з прикладів.

Також ми писали, що українці активно цікавляться в мережі питанням терміну дії результатів ВЛК як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Юрист В'ячеслав Антоненко розповів про низку змін, які внесли щодо цього питання в серпні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі