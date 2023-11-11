Адвокат розповів, як діяти при відправленні в бойову бригаду обмежено придатного

Мобілізовані чоловіки в Україні. Фото: "Вечірній Київ"

Адвокат розповів, що робити, коли обмежено придатного чоловіка відправляють у бойову бригаду. Відповідно до наказу Міноборони, немає заборони відправляти на передову таку категорію осіб, однак це вважається законним лише за дотримання певних вимог.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

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За словами адвоката, у постанові ВЛК зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному чоловіку.

Карпенко розповів, що така категорія осіб може нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Він наголосив, що обмежено придатних можуть переводити у частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього, але за дотриманням наступних вимог:

військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська;

у постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я;

посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.

"Якщо ці вимоги не виконані, а військового відправляють на передову, чи вже це зробили, ця людина може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я", — додав Карпенко.

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