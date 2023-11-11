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Адвокат рассказал, как действовать при отправке в боевую бригаду ограниченно пригодного

11 ноября 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал, как действовать при отправке в боевую бригаду ограниченно пригодного
Мобилизированные мужчины в Украине. Фото: "Вечерний Киев"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Адвокат рассказал, что делать, когда ограниченно пригодного мужчину отправляют в боевую бригаду. Согласно приказу Минобороны, нет запрета отправлять на передовую такую категорию лиц, однако это считается законным только при соблюдении определенных требований.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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По словам адвоката, в постановлении ВВК отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному мужчине.

Карпенко рассказал, что такая категория может нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Он подчеркнул, что ограниченно пригодных могут переводить в части, выполняющие задачи на фронте, или в непосредственной близости к нему, но с соблюдением следующих требований:

  • Военный с ограниченной годностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска;
  • в постановлении ВВК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья;
  • должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный к службе человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.

"Если эти требования не выполнены, а военного отправляют на передовую, или уже это сделали, этот человек может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, которая соответствует состоянию его здоровья", — добавил Карпенко.

Напомним, юрист Сергей Богун рассказал, могут ли освободить от мобилизации мужчину, если на временно оккупированной территории Украины умер его родной человек. Он рассмотрел один из примеров.

Также мы писали, что украинцы активно интересуются в сети вопросом срока действия результатов ВВК как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Юрист Вячеслав Антоненко рассказал о ряде изменений, которые внесли по этому вопросу в августе 2023 года.

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