Адвокат рассказал, как действовать при отправке в боевую бригаду ограниченно пригодного

Мобилизированные мужчины в Украине. Фото: "Вечерний Киев"

Адвокат рассказал, что делать, когда ограниченно пригодного мужчину отправляют в боевую бригаду. Согласно приказу Минобороны, нет запрета отправлять на передовую такую категорию лиц, однако это считается законным только при соблюдении определенных требований.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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По словам адвоката, в постановлении ВВК отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному мужчине.

Карпенко рассказал, что такая категория может нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Он подчеркнул, что ограниченно пригодных могут переводить в части, выполняющие задачи на фронте, или в непосредственной близости к нему, но с соблюдением следующих требований:

Военный с ограниченной годностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска;

в постановлении ВВК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья;

должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный к службе человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.

"Если эти требования не выполнены, а военного отправляют на передовую, или уже это сделали, этот человек может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, которая соответствует состоянию его здоровья", — добавил Карпенко.

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