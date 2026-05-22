Агенція оборонних закупівель ДОТ: як забезпечує військо

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України системно трансформує систему забезпечення армії, впроваджуючи прозорі механізми та цифрові інструменти для підвищення ефективності витрат. Ключову роль у цьому процесі відіграє Агенція оборонних закупівель (АОЗ ДОТ), яка відповідає за постачання всього спектру необхідного обладнання — від харчування до високотехнологічних дронів. Завдяки автоматизації процесів та використанню сучасних платформ, оборонне відомство мінімізує корупційні ризики та прискорює постачання озброєння безпосередньо до бойових підрозділів.

Про це 21 травня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Два вектори забезпечення

Агенція працює за двома основними напрямами:

летальний: закупівля боєприпасів, наземної техніки, безпілотних систем та засобів РЕБ;

нелетальний: забезпечення пально-мастильними матеріалами, харчуванням, одягом та амуніцією.

Потреби в цих засобах формує Генеральний штаб ЗСУ, після чого Міністерство оборони погоджує фінансування та передає перелік до Агенції для реалізації.

Механізми закупівель

Залежно від типу продукції, АОЗ застосовує різні підходи:

відкриті тендери (Prozorro): використовуються для нелетальних товарів та товарів подвійного призначення, де переможець визначається за принципом найбільш економічно вигідної пропозиції;

спеціальні процедури: прямі контракти або закриті торги застосовуються для озброєння та техніки, що диктується вимогами безпеки;

електронний каталог Prozorro Market: як Центральна закупівельна організація, Агенція адмініструє цей інструмент для спрощення закупівель на рівні військових частин.

Технологічний прорив: DOT-Chain Defence

Одним із найбільш ефективних інструментів став маркетплейс DOT-Chain Defence. Він дозволяє бойовим підрозділам самостійно обирати дрони, засоби РЕБ та боєприпаси в межах виділеного фінансування. Водночас Агенція бере на себе всю бюрократичну роботу: укладання угод, оплату та контроль логістики.



​Цьогоріч перелік потреб у БпЛА формують автоматично, на основі об’єктивних даних з поля бою. Рейтинг дронів визначають інтеграцією з цифровими системами (такими як DELTA, Brave1 Market та інші), що виключає людський фактор та суб’єктивність.

Прозорість та антикорупційні заходи

Надійність роботи Агенції підтверджена міжнародним сертифікатом ISO 37001:2016, що свідчить про ефективність впровадженої системи управління протидії корупції. Використання цифрових рішень не лише оптимізує ресурси, а й зміцнює довіру до системи оборонних закупівель, гарантуючи, що кожна гривня працює на зміцнення обороноздатності України.

