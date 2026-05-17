Звільнені з полону можуть отримати виплати: подробиці від Міноборони

Військовослужбовці, яких звільнили з полону в межах обміну 15 травня 2026 року. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Після повернення з полону захисники України мають право на допомогу від держави. Йдеться про грошові виплати, медичні послуги, відпустку та соціальні гарантії. Такі пільги доступні всім, хто повернувся з російської неволі, незалежно від того, чи планують вони надалі продовжувати службу.

Про це 15 травня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Виплати після полону

Кожен звільнений має право на одноразову виплату ста тисяч гривень. Щоб отримати її, треба звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України. Також нараховують щорічну грошову допомогу в розмірі ста тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні.

Доки військовий перебуває в полоні, грошове забезпечення та додаткові винагороди зберігаються за останнім місцем його служби. Якщо не було особистого розпорядження, 50% таких виплат перераховують найближчим родичам, а решту — на рахунок бійця, аби він міг отримати ці кошти після повернення на Батьківщину.

Відпустка, медична допомога та соцзахист після полону

Оплачувана відпустка після повернення бійця з неволі триває 90 днів. Подальша служба не є обов'язковою умовою для отримання такого відпочинку. На частини відпустку не ділять, а відкликати її можна, лише якщо на це згоден військовий.

Читайте також:

Держава забезпечує визволених із полону комплексним медичним обстеженням, надає їм психологічну та правову допомогу. Якщо є відповідний висновок ВЛК, колишній полонений може лікуватися за кордоном.

Військовим, які повернулися з полону, автоматично присвоюють статус учасника бойових дій. Додаткові заяви для цього непотрібні. Минулого року поранення, травми та захворювання, отримані в полоні, прирівняли до бойових, тому колишні полонені можуть у повному обсязі отримати соціальний захист, пільги та пройти безоплатну реабілітацію.

Серед інших гарантій:

першочергове забезпечення житлом;

збереження місця роботи впродовж усього періоду полону та ще шести місяців після звільнення;

кредитні канікули;

відстрочка від мобілізації;

підтримка для здобуття освіти.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту Сумської міської ради повідомляв, що жителі Сум можуть отримати матеріальну допомогу в межах програми "Милосердя". Йдеться про 250 тисяч гривень. Право на виплати мають родичі тих, хто під час повномасштабного вторгнення загинув від обстрілів або зник безвісти.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що в застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Питання стосуються іноземних мов і досвіду їх використання під час служби. Крім того, планують створити мовні курси.