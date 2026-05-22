Агентство оборонных закупок ГОТ: как обеспечивает войско

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины системно трансформирует систему обеспечения армии, внедряя прозрачные механизмы и цифровые инструменты для повышения эффективности расходов. Ключевую роль в этом процессе играет Агентство оборонных закупок (АОЗ ГОТ), которое отвечает за поставки всего спектра необходимого оборудования — от питания до высокотехнологичных дронов. Благодаря автоматизации процессов и использованию современных платформ, оборонное ведомство минимизирует коррупционные риски и ускоряет поставки вооружения непосредственно в боевые подразделения.

Об этом 21 мая сообщило Министерство обороны Украины.

Два вектора обеспечения

Агентство работает по двум основным направлениям:

летальный: закупка боеприпасов, наземной техники, беспилотных систем и средств РЭБ;

нелетальное: обеспечение горюче-смазочными материалами, питанием, одеждой и амуницией.

Потребности в этих средствах формирует Генеральный штаб ВСУ, после чего Министерство обороны согласовывает финансирование и передает перечень в Агентство для реализации.

Механизмы закупок

В зависимости от типа продукции, АОЗ применяет различные подходы:

открытые тендеры (Prozorro): используются для нелетальных товаров и товаров двойного назначения, где победитель определяется по принципу наиболее экономически выгодного предложения;

специальные процедуры: прямые контракты или закрытые торги применяются для вооружения и техники, что диктуется требованиями безопасности;

электронный каталог Prozorro Market: как Центральная закупочная организация, Агентство администрирует этот инструмент для упрощения закупок на уровне воинских частей.

Технологический прорыв: DOT-Chain Defence

Одним из наиболее эффективных инструментов стал маркетплейс DOT-Chain Defence. Он позволяет боевым подразделениям самостоятельно выбирать дроны, средства РЭБ и боеприпасы в пределах выделенного финансирования. В то же время Агентство берет на себя всю бюрократическую работу: заключение соглашений, оплату и контроль логистики.



В этом году перечень потребностей в БпЛА формируют автоматически, на основе объективных данных с поля боя. Рейтинг дронов определяют интеграцией с цифровыми системами (такими как DELTA, Brave1 Market и другие), что исключает человеческий фактор и субъективность.

Прозрачность и антикоррупционные меры

Надежность работы Агентства подтверждена международным сертификатом ISO 37001:2016, что свидетельствует об эффективности внедренной системы управления противодействия коррупции. Использование цифровых решений не только оптимизирует ресурсы, но и укрепляет доверие к системе оборонных закупок, гарантируя, что каждая гривна работает на укрепление обороноспособности Украины.

