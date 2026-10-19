Родичі в Росії: чи беруть на службу в ЗСУ та які існують обмеження

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Проживання матері, батька, братів чи сестер на території Російської Федерації не є підставою для автоматичної заборони на проходження служби в українській армії. Родинні зв'язки в країні-агресорі самі по собі не позбавляють бійця права обіймати військові посади. Ситуація набуває іншого юридичного значення лише тоді, коли військовослужбовець претендує на роботу із секретною інформацією.

На цьому наголосили в Сумському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Загальні правила та допуск до секретності серед військових

Процедура надання допуску до державної таємниці передбачає ретельну перевірку обставин, визначених законом. Сам факт наявності сім'ї за кордоном не означає миттєвої відмови у допуску, адже рішення ухвалюється виключно за результатами спеціальної перевірки та аналізу конкретних фактів.

Чи можуть бути обмеження у спілкуванні з близькими з Росії

Підтримувати зв'язок із родичами в Росії не заборонено, проте захисники зобов'язані чітко розмежовувати приватні розмови та службову інформацію. Статут внутрішньої служби ЗСУ покладає на військових прямий обов'язок суворо зберігати державну таємницю.

Бійцям категорично заборонено розповідати рідним про дислокацію свого підрозділу, маршрути переміщення військ, бойові завдання, кількість особового складу чи наявне озброєння.

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Будь-які результати бойової роботи також є закритою інформацією, оскільки ці дані можуть бути використані проти Сил оборони України. Якщо родичі випитують деталі служби, дані про побратимів чи планів переміщення необхідно, то до цього ставитися з максимальною обережністю і не надавати таку інформацію.

Ризики тиску та переведення на інші посади

Спілкування з родичами може отримати зовсім іншу правову оцінку, якщо через родинні канали на військовослужбовця починають чинити психологічний тиск.

Якщо ж через наявність рідних в Росії військовослужбовцю все ж скасовують або не надають допуск до державної таємниці, його кар'єра не завершується. Згідно з Положенням про проходження військової служби у ЗСУ, такого бійця призначають на посаду, де робота із секретними даними не передбачена.

Лише у випадках, коли переведення на несекретну посаду виявляється неможливим, питання подальшого перебування у війську вирішується за нормами законодавства про військову службу.

Новини.LIVE писали також про те, що Міністерство оборони України посилило перевірку людей, які претендують на важливі та ризиковані посади. Тепер кандидатів ретельно оцінюють одразу чотири підрозділи відомства. Якщо щодо людини виникають сумніви стосовно корупції чи зв'язків із ворогом, її відправляють на перевірку поліграфом.

Правоохоронці нагадують, що давання хабаря в армії є кримінальним злочином, і закликають громадян у жодному разі не йти на повідку у вимагачів. У разі зіткнення з корупцією факт здирництва радять фіксувати на аудіо чи відео та негайно передавати докази до НАБУ або Міноборони, скориставшись доступними гарячими лініями чи електронною поштою.

Водночас уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка чітко визначає дії військовослужбовців у ситуаціях, коли під час виконання службового наказу виникає конфлікт інтересів. Новий регламент зобов'язує бійця офіційно попередити про наявне чи потенційне протиріччя свого безпосереднього командира не пізніше наступного робочого дня.