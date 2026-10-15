Ким можуть служити артисти та музиканти у Збройних Силах України

Військовий оркестр. Фото: УНІАН

Військова служба для артистів не означає повної відмови від фаху. Спеціалісти з роботи перед камерою, фотографи, сценаристи та монтажери також дуже затребувані у комунікаційних підрозділах армії. Кандидатам радять формувати чітке резюме, щоб у війську змогли максимально ефективно підібрати вакансію.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Творчі вакансії на службі ЗСУ

Громадяни, які до мобілізації працювали на сцені чи знімальному майданчику, нерідко сумніваються у власній затребуваності в армії. Проте військова реальність доводить, що професійний досвід має значення у дуже багатьох напрямках.

Тож військовослужбовці можуть перейти зі сцени на зйомку документальних відео про роботу підрозділів, допомагати вести соцмережі, та не тільки.

Військові підрозділи потребують цілої низки спеціалістів медійного та культурного спрямування.

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Наразі виокремлюють кілька основних напрямів, де артисти можуть реалізувати свій потенціал:

Актори . Досвід дикції, озвучування, проведення інтерв'ю та роботи з текстами є критично важливим для армійських медіа.

. Досвід дикції, озвучування, проведення інтерв'ю та роботи з текстами є критично важливим для армійських медіа. Фотографи . Вони можуть допомогти документувати подій, навчання та бойову роботу підрозділу.

. Вони можуть допомогти документувати подій, навчання та бойову роботу підрозділу. Відеографи . Робота з камерою, звуком і світлом необхідна для швидкого створення якісного відеоконтенту.

. Робота з камерою, звуком і світлом необхідна для швидкого створення якісного відеоконтенту. Монтажери . Армія потребує спеціалістів, здатних перетворити години сирого матеріалу на лаконічні хвилинні ролики. Впевнене володіння DaVinci Resolve чи Premiere Pro є цілком конкретною навичкою для військової частини.

. Армія потребує спеціалістів, здатних перетворити години сирого матеріалу на лаконічні хвилинні ролики. Впевнене володіння DaVinci Resolve чи Premiere Pro є цілком конкретною навичкою для військової частини. Музиканти . Професіонали мають змогу приєднатися до військових оркестрів і музичних колективів, а також займатися звукозаписом.

. Професіонали мають змогу приєднатися до військових оркестрів і музичних колективів, а також займатися звукозаписом. Ведучі . Вміння імпровізувати та не губитися перед аудиторією затребуване під час публічних заходів, зйомок та рекрутингових кампаній.

. Вміння імпровізувати та не губитися перед аудиторією затребуване під час публічних заходів, зйомок та рекрутингових кампаній. Режисери та сценаристи . Здатність організовувати знімальний процес і перетворювати сухі факти на цілісні історії є базою для виробництва військового контенту.

та . Здатність організовувати знімальний процес і перетворювати сухі факти на цілісні історії є базою для виробництва військового контенту. Комунікаційники . Досвід роботи з аудиторією, журналістикою та соцмережами застосовується для зрозумілого донесення офіційної інформації.

. Досвід роботи з аудиторією, журналістикою та соцмережами застосовується для зрозумілого донесення офіційної інформації. Рекрутери . Навички спілкування допомагають якісно консультувати кандидатів, але ключовою вимогою залишається чесність та надання реальної картини служби.

. Навички спілкування допомагають якісно консультувати кандидатів, але ключовою вимогою залишається чесність та надання реальної картини служби. Організація заходів і концертів безпосередньо у військових частинах також дуже важлива, бо це спосіб підтримки морального стану бійців.

Як правильно подаватися на військові вакансії

Кандидатам рекомендують підготувати коротке резюме, в якому детально прописати свою освіту, професійний досвід, перелік умінь, а також додати портфоліо чи посилання на готові роботи і вказати бажаний напрям служби.

З цим пакетом документів можна звертатися напряму до військових частин, офіційних ресурсів Сил оборони або центрів рекрутингу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці віком від 18 до 24 років можуть піти на службу за спеціальною програмою "Контракт 18–24: Дрони" суто на роботу з безпілотниками та роботизованими комплексами. Новобранцям пропонують здобути сучасну технологічну військову спеціальність і отримати відчутні бонуси за умовами служби.

Застосунок "Армія+" запустив цифровий опитувальник, який позбавляє бійців потреби писати рапорти на переведення наосліп. Сервіс автоматично зіставляє дані військового з чинними правилами й одразу показує, чи взагалі є шанси змінити підрозділ, а якщо ні, то військовому покажуть причини відмови.