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Главная Мобилизация Актёры и музыканты в армии: чем могут занятся деятели искусств

Актёры и музыканты в армии: чем могут занятся деятели искусств

Ua ru
15 октября 2026 18:20
Какие должности могут занимать артисты и музыканты в Вооруженных Силах Украины
Военный оркестр. Фото: УНИАН

Военная служба для артистов не означает полного отказа от профессии. Специалисты по работе перед камерой, фотографы, сценаристы и монтажеры также очень востребованы в коммуникационных подразделениях армии. Кандидатам рекомендуют составить четкое резюме, чтобы в армии смогли максимально эффективно подобрать вакансию.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Творческие вакансии на службе ВСУ

Граждане, которые до мобилизации работали на сцене или съемочной площадке, нередко сомневаются в своей востребованности в армии. Однако военная реальность доказывает, что профессиональный опыт имеет значение во многих направлениях.

Поэтому военнослужащие могут перейти со сцены на съемку документальных видео о работе подразделений, помогать вести социальные сети и не только.

Военные подразделения нуждаются в целом ряде специалистов в области медиа и культуры.

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На данный момент выделяют несколько основных направлений, где артисты могут реализовать свой потенциал:

  • Актёры. Опыт дикции, озвучивания, проведения интервью и работы с текстами имеет решающее значение для армейских СМИ.
  • Фотографы. Они могут помочь документировать события, учения и боевую деятельность подразделения.
  • Видеооператоры. Работа с камерой, звуком и светом необходима для быстрого создания качественного видеоконтента.
  • Монтажеры. Армии нужны специалисты, способные превратить часы сырого материала в лаконичные минутные ролики. Уверенное владение DaVinci Resolve или Premiere Pro — вполне востребованный навык для воинской части.
  • Музыканты. Профессионалы могут присоединиться к военным оркестрам и музыкальным коллективам, а также заниматься звукозаписью.
  • Ведущие. Умение импровизировать и не теряться перед аудиторией востребовано во время публичных мероприятий, съемок и рекрутинговых кампаний.
  • Режиссёры и сценаристы. Способность организовывать съёмочный процесс и превращать сухие факты в целостные истории является основой для производства военного контента.
  • Специалисты по коммуникациям. Опыт работы с аудиторией, журналистикой и соцсетями применяется для понятного донесения официальной информации.
  • Рекрутеры. Навыки общения помогают качественно консультировать кандидатов, но ключевым требованием остается честность и предоставление реальной картины службы.
  • Организация мероприятий и концертов непосредственно в воинских частях также очень важна, поскольку это способ поддержания морального духа бойцов.

Как правильно подавать заявку на военные вакансии

Кандидатам рекомендуется подготовить краткое резюме, в котором подробно описать своё образование, профессиональный опыт, перечень навыков, а также приложить портфолио или ссылки на готовые работы и указать желаемое направление службы.

С этим пакетом документов можно обращаться напрямую в воинские части, на официальные ресурсы Сил обороны или в центры рекрутинга.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут пойти на службу по специальной программе "Контракт 18–24: Дроны" исключительно для работы с беспилотниками и роботизированными комплексами. Новобранцам предлагают освоить современную технологическую военную специальность и получить ощутимые бонусы по условиям службы.

Приложение "Армія+" запустило цифровую анкету, которая избавляет бойцов от необходимости писать рапорты о переводе вслепую. Сервис автоматически сопоставляет данные военнослужащего с действующими правилами и сразу показывает, есть ли вообще шансы сменить подразделение, а если нет, то военнослужащему укажут причины отказа.

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Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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