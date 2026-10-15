Какие должности могут занимать артисты и музыканты в Вооруженных Силах Украины

Актёры и музыканты в армии: чем могут занятся деятели искусств
Военная служба для артистов не означает полного отказа от профессии. Специалисты по работе перед камерой, фотографы, сценаристы и монтажеры также очень востребованы в коммуникационных подразделениях армии. Кандидатам рекомендуют составить четкое резюме, чтобы в армии смогли максимально эффективно подобрать вакансию.
Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Творческие вакансии на службе ВСУ
Граждане, которые до мобилизации работали на сцене или съемочной площадке, нередко сомневаются в своей востребованности в армии. Однако военная реальность доказывает, что профессиональный опыт имеет значение во многих направлениях.
Поэтому военнослужащие могут перейти со сцены на съемку документальных видео о работе подразделений, помогать вести социальные сети и не только.
Военные подразделения нуждаются в целом ряде специалистов в области медиа и культуры.
На данный момент выделяют несколько основных направлений, где артисты могут реализовать свой потенциал:
- Актёры. Опыт дикции, озвучивания, проведения интервью и работы с текстами имеет решающее значение для армейских СМИ.
- Фотографы. Они могут помочь документировать события, учения и боевую деятельность подразделения.
- Видеооператоры. Работа с камерой, звуком и светом необходима для быстрого создания качественного видеоконтента.
- Монтажеры. Армии нужны специалисты, способные превратить часы сырого материала в лаконичные минутные ролики. Уверенное владение DaVinci Resolve или Premiere Pro — вполне востребованный навык для воинской части.
- Музыканты. Профессионалы могут присоединиться к военным оркестрам и музыкальным коллективам, а также заниматься звукозаписью.
- Ведущие. Умение импровизировать и не теряться перед аудиторией востребовано во время публичных мероприятий, съемок и рекрутинговых кампаний.
- Режиссёры и сценаристы. Способность организовывать съёмочный процесс и превращать сухие факты в целостные истории является основой для производства военного контента.
- Специалисты по коммуникациям. Опыт работы с аудиторией, журналистикой и соцсетями применяется для понятного донесения официальной информации.
- Рекрутеры. Навыки общения помогают качественно консультировать кандидатов, но ключевым требованием остается честность и предоставление реальной картины службы.
- Организация мероприятий и концертов непосредственно в воинских частях также очень важна, поскольку это способ поддержания морального духа бойцов.
Как правильно подавать заявку на военные вакансии
Кандидатам рекомендуется подготовить краткое резюме, в котором подробно описать своё образование, профессиональный опыт, перечень навыков, а также приложить портфолио или ссылки на готовые работы и указать желаемое направление службы.
С этим пакетом документов можно обращаться напрямую в воинские части, на официальные ресурсы Сил обороны или в центры рекрутинга.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут пойти на службу по специальной программе "Контракт 18–24: Дроны" исключительно для работы с беспилотниками и роботизированными комплексами. Новобранцам предлагают освоить современную технологическую военную специальность и получить ощутимые бонусы по условиям службы.
Приложение "Армія+" запустило цифровую анкету, которая избавляет бойцов от необходимости писать рапорты о переводе вслепую. Сервис автоматически сопоставляет данные военнослужащего с действующими правилами и сразу показывает, есть ли вообще шансы сменить подразделение, а если нет, то военнослужащему укажут причины отказа.