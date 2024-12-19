Військовий у СЗЧ - як військовослужбовець платить аліменти

Військовослужбовець з дитиною. Фото: Новини.PRO

Якщо військовослужбовець, який має платити аліменти, самовільно залишив частину і невідомо де перебуває, забезпечення його дітей на певний час бере на себе держава. Цим неповнолітнім громадянам виплачується тимчасова державна допомога.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Аліменти має платити навіть військовий

Громадянин, який не проживає зі своїми дітьми після розлучення з їхньою матір’ю, мусить виплачувати аліменти.

Від аліментів не звільняються навіть військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України під час війни.

До юристів звернулася із питанням громадянка — вона поцікавилася, хто має виплачувати їй аліменти на дітей, якщо колишній чоловік самовільно залишив військову частину і невідомо де перебуває.

Хто платить аліменти, якщо батько — в СЗЧ

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що існує спеціальна державна програма допомоги неповнолітнім дітям у подібних ситуаціях.

"Тимчасова державна допомога — це допомога дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме", — пояснив юрист.

Нагадаємо, у Офісі Президента назвали причину СЗЧ в українській армії.

Додамо, ми писали раніше про те, куди звертатися військовослужбовцю, який хоче повернутися із СЗЧ на службу до військової частини.