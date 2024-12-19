Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити arrow

Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

19 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий у СЗЧ - як військовослужбовець платить аліменти
Військовослужбовець з дитиною. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовослужбовець, який має платити аліменти, самовільно залишив частину і невідомо де перебуває, забезпечення його дітей на певний час бере на себе держава. Цим неповнолітнім громадянам виплачується тимчасова державна допомога.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Аліменти має платити навіть військовий

Громадянин, який не проживає зі своїми дітьми після розлучення з їхньою матір’ю, мусить виплачувати аліменти.

Від аліментів не звільняються навіть військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України під час війни.

До юристів звернулася із питанням громадянка — вона поцікавилася, хто має виплачувати їй аліменти на дітей, якщо колишній чоловік самовільно залишив військову частину і невідомо де перебуває.

Хто платить аліменти, якщо батько — в СЗЧ

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що існує спеціальна державна програма допомоги неповнолітнім дітям у подібних ситуаціях.

"Тимчасова державна допомога — це допомога дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме", — пояснив юрист.

Нагадаємо, у Офісі Президента назвали причину СЗЧ в українській армії.

Додамо, ми писали раніше про те, куди звертатися військовослужбовцю, який хоче повернутися із СЗЧ на службу до військової частини.

діти аліменти батьки військовослужбовці СЗЧ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

18:58 Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні