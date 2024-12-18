Випадки СЗЧ серед військових — Подоляк назвав причини

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

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Подоляк наголосив, що чимало воїнів йдуть у СЗЧ через дефіцит зброї та невпевненість у її своєчасній доставці.

Серед інших причин також бувають проблеми в якості управління на середньому чи вищому рівні, складні соціальні стосунки та інше.

"Для покращення ситуації необхідно впровадити матеріальні стимули, чіткі виплати та соціальні гарантії для людей, а також відновити для військової вертикалі всю інфраструктуру правоохоронних органів, зокрема прокуратури та поліції", — додав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк гостро висловився щодо ідеї зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

Також радник керівника ОП зазначив, що ситуація в 211-й бригаді ЗСУ є критичною і, на його думку, вона негативно впливає на імідж України.