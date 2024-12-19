Военный в СОЧ – как военнослужащий платит алименты

Алименты от воина в СОЧ — кто должен их платить
Если военнослужащий, который должен платить алименты, самовольно оставил часть и неизвестно где находится, обеспечение его детей на время берет на себя государство. Этим несовершеннолетним гражданам выплачивается временная помощь.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Алименты должен платить даже военный
Гражданин, не проживающий со своими детьми после развода с их матерью, должен выплачивать алименты.
От алиментов не освобождаются даже военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных Сил Украины во время войны.
К юристам обратилась с вопросом гражданка — она поинтересовалась, кто должен выплачивать ей алименты на детей, если бывший муж самовольно оставил воинскую часть и неизвестно где находится.
Кто платит алименты, если отец — в СОЧ
Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что есть специальная государственная программа помощи несовершеннолетним детям в подобных ситуациях.
"Временная государственная помощь — это помощь детям в малообеспеченных семьях, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно", — пояснил юрист.
Напомним, в Офисе Президента назвали причину СОЧ в украинской армии.
Добавим, мы писали ранее о том, куда обращаться военнослужащему, желающему вернуться с СОЧ на службу в воинскую часть.
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