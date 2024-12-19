Военный в СОЧ – как военнослужащий платит алименты

Военнослужащий с ребёнком. Фото: Новини.PRO

Если военнослужащий, который должен платить алименты, самовольно оставил часть и неизвестно где находится, обеспечение его детей на время берет на себя государство. Этим несовершеннолетним гражданам выплачивается временная помощь.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Алименты должен платить даже военный

Гражданин, не проживающий со своими детьми после развода с их матерью, должен выплачивать алименты.

От алиментов не освобождаются даже военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных Сил Украины во время войны.

К юристам обратилась с вопросом гражданка — она поинтересовалась, кто должен выплачивать ей алименты на детей, если бывший муж самовольно оставил воинскую часть и неизвестно где находится.

Кто платит алименты, если отец — в СОЧ

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что есть специальная государственная программа помощи несовершеннолетним детям в подобных ситуациях.

"Временная государственная помощь — это помощь детям в малообеспеченных семьях, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно", — пояснил юрист.

Напомним, в Офисе Президента назвали причину СОЧ в украинской армии.

Добавим, мы писали ранее о том, куда обращаться военнослужащему, желающему вернуться с СОЧ на службу в воинскую часть.