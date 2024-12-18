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Повернення із СЗЧ — куди звертатися військовому

18 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самовільне залишення частини - що робити військовому, щоб повернутися
Військова служба правопорядку. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, має звернутися до військової служби правопорядку для того, аби повернутися до лав ЗСУ. Ця ж структура вирішує і питання можливого повернення до іншої частини, а не до тієї, з якої солдат здійснив СЗЧ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Шанс повернутися після СЗЧ

Військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину, мають право повернутися на службу без відкриття проти них кримінальної справи.

Але такий шанс надається лише тим військовим, для яких самовільне залишення частини (СЗЧ) є першим за час служби у Збройних силах.

За друге та всі наступні СЗЧ військовослужбовця буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Куди має звернутися солдат-утікач

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, до якої правоохоронної структури має звернутися військовослужбовець, який хоче повернутися на службу до армії із СЗЧ.

"Питання повернення до частини вирішує військова служба правопорядку (ВСП)", — підкреслив юрист.

Він додав, що ВСП вирішує і питання до якої саме частини — тієї, з якої солдат утік, чи до якоїсь іншої — має повернутися військовослужбовець після СЗЧ.

Нагадаємо, нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ.

Додамо, ми раніше писали про те, чи буде покарання військовому за СЗЧ тривалістю до трьох діб.

ЗСУ військові мобілізація військовослужбовці СЗЧ

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