Якщо статус у розшуку — чи анулюють бронювання від мобілізації

Військовозобов’язаний оформлює документи у ТЦК. Фото: enovosty.com

Деяких військовозобов’язаних громадян, які мають бронювання від мобілізації, можуть оголосити у розшук через порушення військового обліку. Розшук не впливає на бронювання, тож броню не можуть анулювати через оголошення громадянина у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання під час мобілізації

В Україні продовжується повномасштабна війна проти російського агресора, тому триває і загальна мобілізація військовозобов’язаного населення.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації, якщо ці громадяни працюють на підприємствах та в організаціях, визнаних критично важливими для існування української економіки.

Чи впливає розшук на бронювання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть анулювати бронювання у ситуації, коли військовозобов’язаного оголосили у розшук через порушення військового обліку.

"Зазначена вами обставина не є підставою для анулювання броні", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що процеси розшуку порушників обліку та бронювання працівників критично важливих підприємств не пов’язані між собою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відбувається анулювання броні автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, коли анулювання бронювання все ж є можливим.