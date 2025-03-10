Если статус в розыске — аннулируют ли бронирование от мобилизации

Аннулирование брони из-за розыска — возможно ли
Некоторых военнообязанных граждан, которые имеют бронирование от мобилизации, могут объявить в розыск из-за нарушения воинского учета. Розыск не влияет на бронирование, поэтому бронь не могут аннулировать из-за объявления гражданина в розыск.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование во время мобилизации
В Украине продолжается полномасштабная война против российского агрессора, поэтому продолжается и всеобщая мобилизация военнообязанного населения.
Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации, если эти граждане работают на предприятиях и в организациях, признанных критически важными для существования украинской экономики.
Влияет ли розыск на бронирование
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли аннулировать бронирование в ситуации, когда военнообязанного объявили в розыск из-за нарушения воинского учета.
"Указанное Вами обстоятельство не является основанием для аннулирования брони", — заверил адвокат Юрий Айвазян.
Он подчеркнул, что процессы розыска нарушителей учета и бронирования работников критически важных предприятий не связаны между собой.
Напомним, мы ранее писали о том, происходит ли аннулирование брони автоматически.
Добавим, мы сообщали о том, когда аннулирование бронирования все же возможно.
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