Если статус в розыске — аннулируют ли бронирование от мобилизации

Военнообязанный оформляет документы в ТЦК. Фото: enovosty.com

Некоторых военнообязанных граждан, которые имеют бронирование от мобилизации, могут объявить в розыск из-за нарушения воинского учета. Розыск не влияет на бронирование, поэтому бронь не могут аннулировать из-за объявления гражданина в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование во время мобилизации

В Украине продолжается полномасштабная война против российского агрессора, поэтому продолжается и всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации, если эти граждане работают на предприятиях и в организациях, признанных критически важными для существования украинской экономики.

Влияет ли розыск на бронирование

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли аннулировать бронирование в ситуации, когда военнообязанного объявили в розыск из-за нарушения воинского учета.

"Указанное Вами обстоятельство не является основанием для аннулирования брони", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что процессы розыска нарушителей учета и бронирования работников критически важных предприятий не связаны между собой.

Напомним, мы ранее писали о том, происходит ли аннулирование брони автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, когда аннулирование бронирования все же возможно.