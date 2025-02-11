Мобілізація в Україні 2025 — коли бронювання можуть анулювати

Військовозобов'язаний оформлює документи в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

Під час воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть бути заброньовані критично важливими для держави підприємствами, установами або організаціями. Такі громадяни отримують відстрочку. Проте, за певних причин її можуть анулювати. Щобільше, це можуть зробити автоматично.

За яких обставин бронювання від мобілізації можуть анулювати та коли це відбувається автоматично, пояснив юрист юридичної компанії "Приходько і партнери" Михайло Лобунько.

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Так, за словами правознавця, відстрочка від мобілізації, отримана в рамках бронювання, може бути анульована з таких причин:

подання керівника підприємства;

підприємство, установу, організацію позбавили статусу критично важливого;

строку дії бронювання закінчився і його не було продовжено;

дію трудового договору тимчасово припинили;

працівника, який мав бронь, звільнили.

Військовозобов'язаний оформлює документи в ТЦК. Фото: facebook.com/120tro.vin

Коли здійснюється автоматичне анулювання бронювання працівника

Як зазначив Михайло Лобунько, автоматичне анулювання бронювання може відбутись у таких випадках:

Підприємство втратило статус критично важливого; Працівник звільнився з критично важливого підприємства; Термін броні завершився і вона не була продовжена.

"Інформація надходить до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. На підставі цього відстрочка анулюється", — пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаному в Україні правильно подати заяву на продовження відстрочки.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть чоловіки оформити відстрочку з-за кордону.

Також ми інформували, куди потрібно звертатись чоловікам, якщо у "Резерв+" не відображається відстрочка.