Анулювання бронювання — чи може анулювати бронь сам військовозобов'язаний

Анулювання броні — коли це може зробити сам громадянин
Бронювання від мобілізації може бути скасоване зусиллями самого працівника критично важливого підприємства. Це можливо, якщо він оформить відстрочку з будь-якої іншої причини.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Скасування бронювання зусиллями самого громадянина
Бронювання, яке надається працівнику критично важливого українського підприємства, може бути анульоване з кількох причин.
Наприклад, після обґрунтованого подання керівника підприємства, яке і забронювало цього працівника.
Або якщо громадянин отримав відстрочку з якоїсь іншої причини.
"Тобто, бронювання Вам анулюють, якщо Ви самі оформите відстрочку або керівник підприємства подасть відповідне клопотання через "Дію", — підкреслив у відповіді такому громадянину юрист Владислав Дерій.
Чи треба обов’язково оформлювати відстрочку
Разом з тим, оформлення відстрочки, навіть якщо причина є реальною, не є обов’язковим за наявності чинного бронювання на робочому місці.
"Так, Ви можете не реалізовувати право на відстрочку по інвалідності", — пояснив працівнику критично важливого підприємства Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є направлення заброньованих громадян на військово-лікарську комісію.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є підстави для анулювання броні.
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