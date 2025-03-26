Анулювання бронювання — чи може анулювати бронь сам військовозобов'язаний

Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Фіртка"

Бронювання від мобілізації може бути скасоване зусиллями самого працівника критично важливого підприємства. Це можливо, якщо він оформить відстрочку з будь-якої іншої причини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Скасування бронювання зусиллями самого громадянина

Бронювання, яке надається працівнику критично важливого українського підприємства, може бути анульоване з кількох причин.

Наприклад, після обґрунтованого подання керівника підприємства, яке і забронювало цього працівника.

Або якщо громадянин отримав відстрочку з якоїсь іншої причини.

"Тобто, бронювання Вам анулюють, якщо Ви самі оформите відстрочку або керівник підприємства подасть відповідне клопотання через "Дію", — підкреслив у відповіді такому громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи треба обов’язково оформлювати відстрочку

Разом з тим, оформлення відстрочки, навіть якщо причина є реальною, не є обов’язковим за наявності чинного бронювання на робочому місці.

"Так, Ви можете не реалізовувати право на відстрочку по інвалідності", — пояснив працівнику критично важливого підприємства Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є направлення заброньованих громадян на військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є підстави для анулювання броні.