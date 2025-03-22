Мобілізація в Україні 2025 — коли бронювання може бути анульовано

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні навіть під час дії воєнного стану деякі підприємства, установи та організації мають право забронювати від мобілізації військовозобов'язаних працівників. Проте, законом також передбачені обставини, через які бронь можуть анулювати.

Які є підстави для анулювання бронювання від мобілізації, пояснив юрист юридичної компанії "Приходько і партнери" Михайло Лобунько.

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Так, варто зауважити, що усі законні причини, за яких можливе скасування бронювання, містить Постанова Кабінету Міністрів України №76.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Коли бронь можуть скасувати

За словами правознавця, відстрочка від мобілізації, отримана в рамках бронювання, може бути анульована з таких причин:

закінчення строку її дії;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з критично важливим підприємством, критично важливою установою;

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;

завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливого, критично важливої установи державним органом, який прийняв рішення про визначення їх критично важливою установою;

ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування засобами порталу "Дія";

обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства, критично важливої установи, але не частіше ніж один раз на п'ять календарних днів засобами порталу "Дія";

надання відстрочки з інших причин, визначених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності;

невідповідності військовозобов'язаного умовам, зазначеним в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку;

звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов'язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою — релігійною організацією);

виключення суб'єкта господарювання або працівника суб'єкта господарювання зі складу бригади постачальників електронних комунікаційних послуг та побудови мереж за технологією xPON.

Раніше ми писали, що робити та куди звертатися українцям, якщо їм було відмовлено у відстрочці.

Нагадаємо, ми розповідали, як чоловіку з відстрочкою слід реагувати на вручення повістки.

Також ми інформували, як студенту виправити помилку в довідці з ЄДЕБО, щоб не втратити відстрочку.