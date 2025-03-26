Аннулирование бронирования — может ли аннулировать бронь сам военнообязанный

Оформление документов в ТЦК. Фото: "Фіртка"

Бронирование от мобилизации может быть отменено усилиями самого работника критически важного предприятия. Это возможно, если он оформит отсрочку по любой другой причине.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отмена бронирования усилиями самого гражданина

Бронирование, которое предоставляется работнику критически важного украинского предприятия, может быть аннулировано по нескольким причинам.

Например, после обоснованного представления руководителя предприятия, которое и забронировало этого работника.

Или если гражданин получил отсрочку по какой-то другой причине.

"То есть, бронирование Вам аннулируют, если Вы сами оформите отсрочку или руководитель предприятия подаст соответствующее ходатайство через "Дію", — подчеркнул в ответе такому гражданину юрист Владислав Дерий.

Надо ли обязательно оформлять отсрочку

Вместе с тем, оформление отсрочки, даже если причина является реальной, не является обязательным при наличии действующего бронирования на рабочем месте.

"Да, Вы можете не реализовывать право на отсрочку по инвалидности", — пояснил работнику критически важного предприятия Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли направление забронированных граждан на военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, какими являются основания для аннулирования брони.