Арахамия назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые необходимо изменить

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: РБК-Украина

Профильный комитет Верховной Рады будет дорабатывать новый законопроект о мобилизации, ведь там есть, как минимум, три пункта, которые следует изменить. Руководство страны хочет сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram в четверг, 8 февраля.

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"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", — говорится в сообщении Арахамии.

По его словам, нужно доработать, как минимум, три пункта:

в отношении людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Чиновник говорит, что все останется в редакции действующего законодательства;

пересмотр подхода к аспирантам. Отмечается, что финального решения еще нет, но в Раде будут искать компромисс;

блокировка личных счетов граждан. Арахамия говорит, что это совершенно неприемлемо и в Раде нет людей, которые это поддерживают.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Скриншот сообщения Давида Арахамии в Telegram

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 нардепа.

Сейчас Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту. Сообщается, что их будут вносить и рассматривать примерно две недели.

В то же время министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны и обещает учесть все предложения.

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