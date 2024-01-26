Арахамія запропонував відправляти нардепів та держслужбовців до військових навчальних центрів

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував організувати військові навчання для всіх державних службовців та нардепів. За його словами, вони мають відбуватися на загальних умовах з іншими громадянами України, проте депутати не матимуть навчання "full-time".

Про це він заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає LB.

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Як це допоможе у проведенні мобілізації

Арахамія наголосив, що такий крок додасть мотивації українцям не боятися проведення мобілізації та проходити навчання.

За його словами, необхідно пояснити українцям, як саме відбувається мобілізація, адже багато хто вважає, що після того, як військовозобов'язаний отримає повістку та пройде ВЛК, одразу вирушить на "учебку", де недостатньо вчать, після чого вирушить на фронт.

Як відбуватиметься навчання

"Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була кампанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в "учебку", жити, не якісь там VIP-групи, і депутати теж. Я точно. Я, насправді, ідеолог цього. Ми маємо там навчатись кожен у різних групах зі звичайними людьми. Маємо з ними їсти, спілкуватися, тоді всі побачать, що це не так страшно. Ба більше, я не заздрю командиру "учебки", де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що просто вони зітруть його, будуть кадрові зміни, доки не налагодять якийсь рівень навчання. Всі учебки по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають, заступники міністрів, керівники департаментів. Хоча б part-time, але навчатися", — пояснив Арахамія.

Він додав, що для нардепів навчання відбуватиметься в частковому режимі.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", — запевнив депутат.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що мобілізація нардепів можлива, якщо перед цим буде врегульовано роботу Верховної Ради. За його словами, потрібна людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів.