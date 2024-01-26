Арахамия предложил отправлять нардепов и госслужащих в военные учебные центры

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил организовать военные учения для всех государственных служащих и нардепов. По его словам, они должны происходить на общих условиях с другими гражданами Украины, однако у депутатов не будет обучения "full-time".

Об этом он заявил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", передает LB.

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Как это поможет в проведении мобилизации

Арахамия подчеркнул, что такой шаг даст мотивацию украинцам не бояться проведения мобилизации и проходить обучение.

По его словам, необходимо объяснить украинцам, как именно проходит мобилизация, ведь многие считают, что после того, как военнообязанный получит повестку и пройдет ВВК, сразу отправится на "учебку", где недостаточно учат, после чего отправится на фронт.

Как будет проводиться обучение

"Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно. Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что просто они сотрут его, будут кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это надо. Министры тоже должны, заместители министров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться", — объяснил Арахамия.

Он добавил, что для нардепов обучение будет проходить в частичном режиме.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", — заверил депутат.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что мобилизация нардепов возможна, если перед этим будет урегулирована работа Верховной Рады. По его словам, нужен человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.