Арешт житла та авто через неявку до ТЦК — юристи пояснили, чи таке можливо

Працівники ТЦК. Фото: АрміяInform

Перед тим, як новий закон про мобілізацію набуде чинності, юристи почали обговорювати, чи може несплачений штраф стати причиною арешту та продажу майна через аукціон. Деякі юристи вважають, що закон не дозволяє конфіскацію майна, тоді як інші адвокати висловлюються не так категорично.

В інтерв’ю для ТСН.ua декілька адвокатів та суддя поділилися своїми думками щодо цієї ситуації.

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Відповідь адвокатів

"Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф, але не оновив свої дані, то однаково він буде перебувати у розшуку та обмежений у праві керуванням транспортом", — заявив адвокат Микола Максимов.

Він також зазначив, що у разі несплати штрафу можливий арешт банківських рахунків та карток.

"Скоріш за все, будуть стягувати з заробітної плати. Щоб арештувати та продати авто чи єдине житло – думаю, що до такого не дійде. Якщо на рахунках людини не буде необхідних коштів, то може бути відібрано житло (продано, з суми буде взято необхідну для сплати штрафу, а решту повернуто власнику. – Ред.). Крім тих випадків, якщо це житло єдине. Єдине житло можна забрати, якщо сума боргу понад 200 тис грн", — додав Максимов.

Адвокат Олександр Папуця заявив, що зобов’язання оновити дані залишається, незважаючи на сплату штрафу за неявку до ТЦК протягом 60 днів.

"Якщо буде відкрито виконавче провадження, то в першу чергу виконавець може накласти обмеження на рахунки. Якщо коштів буде достатньо, то до майна справа може не дійти. Якщо немає рахунків, то виконавець вільний накладати обмеження на виявлене рухоме та нерухоме майно", — заявив Папуця.

Адвокат зазначив, що у випадку, коли особа не виконує зобов’язання, майно може бути виставлене на аукціон. З виручених коштів сплачується штраф та виконавчі витрати, а решта повертається власнику.

Спеціаліст з питань мобілізації адвокат Андрій Межирицький зазначив, що виконавча служба спочатку перевіряє наявність майна та рахунків. Рахунки арештовуються автоматично, а на майно обмежень не накладають. Однак, збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном.

"Ніхто його не буде забирати, якщо там зареєстровані неповнолітні діти, якщо це є єдиним житлом, якщо борг особи не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, а це 160 тис грн станом на сьогодні. Але обтяження на нього може бути покладено. Людина не зможе продати цю квартиру", — додав Межирицький.

Відповідь голови одного з судів

"Те, на що державні виконавці хочуть накласти арешт, повинно бути співмірним з сумою штрафу. Штраф не є пропорційним вартості квартири. Зазвичай арештовують рахунки для того, щоб стягнути кошти, які туди надходять. Це першочергові дії виконавця. В законі прописано, що виконавцем повинні вживатись такі заходи, які є пропорційними", — підкреслила суддя.

Вона також зазначила, що державні виконавці можуть прийти та описати майно в домівці боржника для покриття штрафу.

"Йтись може про такі ліквідні речі як телевізор, меблі та інше", — додала голова одного з судів.

Нагадаємо, що закон про мобілізацію містить перелік обовʼязків військовозобовʼязаних та мотиваційних норми, а також покарання для ухилянтів. Міністерство оборони деталізувало обов'язки громадян у контексті військового обліку.

Раніше ми писали, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом.