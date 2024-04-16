Мобілізація в Україні — хто втратить відстрочку 2024 року — повний перелік

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Законопроєкт про мобілізацію був ухвалений народними депутатами та підписаний президентом. Він набере чинності через місяць після опублікування у виданні парламенту, після чого багато військовозобов'язаних чоловіків втратять право на відстрочку від призову.

Хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації, розповів юрист LCF Law Group Микита Татаринов в коментарі Факти ICTV.

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Особи з інвалідністю III групи

За словами правознавця, відповідно до ухваленої редакції закону, втратять відстрочку деякі особи з інвалідністю III групи, а також ті, хто доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи.

Таке право не матимуть ті, у кого інвалідність встановлена не через важкі стани. Тобто, якщо у таких осіб немає ампутованих кінцівок, онкологічних хвороб, психічного захворювання, церебрального паралічу тощо.

Заборгованість зі сплати аліментів

Також відстрочку можуть втратити багатодітні чоловіки (троє та більше дітей віком до 18 років), у яких є заборгованості зі сплати аліментів.

Татаринов зазначив, що у документі не зазначається, якою має бути мінімальна заборгованість. Проте, на його думку, йдеться про відсутність такої особи у реєстрі боржників.

Відстрочка для батьків-одинаків

Наступна категорія — батьки-одинаки. Так, за новою редакцією, якщо батько самостійно виховує дитину/дітей, а їхня мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання, то такого батька можуть мобілізувати.

Догляд за особами з інвалідністю I або II групи

Суттєві зміни є й для військовозобов'язаних які мають одного з батьків або батьків дружини/чоловіка з I або II групою інвалідності.

За словами юриста, раніше за цією нормою відстрочку могли отримати діти таких батьків, якщо в сім’ї відсутні інші працездатні члени родини, які можуть здійснювати догляд. А тепер до норми додали, що діти таких батьків з інвалідністю не повинні бути військовозобов’язаними.

"У разі відсутності у сім’ї невійськовозобов’язаних, можливість доглядати за особою з інвалідністю І та II групи буде мати лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю", — пояснив юрист.

При цьому встановлено ступені споріднення для цієї норми. Спочатку на відстрочку мають право члени родини першої групи споріднення:

батьки;

чоловік;

дружина;

діти.

За відсутності таких осіб на відстрочку за цією підставою має право друга група споріднення:

рідні брати;

сестри;

онуки.

А вже потім, за відсутності осіб другого ступеня споріднення, право на відстрочку має третій ступінь:

дядьки;

тітки;

двоюрідні.

Підтвердити наявність інвалідності I та II групи

Крім цього, відповідно до законопроєкту, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторно лікарську комісію.

"Таким чином законодавець ставить під сумнів законність всіх цих ВЛК у зв’язку із можливим корупційним ризиком", — каже юрист.

Перелік категорій, які втратять відстрочку від мобілізації

Таким чином відстрочку втратять:

деякі особи з III групою інвалідності;

особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

деякі батьки, які самостійно виховують дитину;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

чоловіки, які при повторному медогляді були визнані здоровими.

Раніше ми повідомляли, хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Нагадаємо, ми писали, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

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