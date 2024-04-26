Арест жилья и авто из-за неявки в ТЦК — юристы объяснили, возможно ли это

Работники ТЦК. Фото: АрміяInform

Перед тем, как новый закон о мобилизации вступит в силу, юристы начали обсуждать, может ли неуплаченный штраф стать причиной ареста и продажи имущества через аукцион. Некоторые юристы считают, что закон не разрешает конфискацию имущества, в то время как другие адвокаты высказываются не столь категорично.

В интервью для ТСН.ua несколько адвокатов и судья поделились своим мнением по поводу этой ситуации.

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Ответ адвокатов

"Если военнообязанный оплатил штраф, но не обновил свои данные, то все равно он будет находиться в розыске и будет ограничен в праве управлением транспортом", — заявил адвокат Николай Максимов.

Он также отметил, что в случае неуплаты штрафа возможен арест банковских счетов и карточек.

"Скорее всего, будут взимать с заработной платы. Чтобы арестовать и продать авто или единственное жилье — думаю, что до такого не дойдет. Если на счетах человека не будет необходимых средств, то может быть отобрано жилье (продано, с суммы будет взята необходимая для уплаты штрафа, а остальные средства возвращены владельцу. – Ред.). Кроме тех случаев, когда это единственное жилье. Единственное жилье можно конфисковать, если сумма долга больше 200 тыс грн", — добавил Максимов.

Адвокат Александр Папуця заявил, что обязательство обновить данные остается, несмотря на уплату штрафа за неявку в ТЦК в течение 60 дней.

"Если будет открыто исполнительное производство, то в первую очередь исполнитель может наложить ограничения на счета. Если средств будет достаточно, то к имуществу дело может не дойти. Если нет счетов, то исполнитель свободен налагать ограничения на выявленное движимое и недвижимое имущество", — заявил Попутье.

Адвокат указал, что в случае, если лицо не выполняет обязательства, имущество может быть выставлено на аукцион. С вырученных средств уплачивается штраф и исполнительные расходы, а остальные возвращаются владельцу.

Специалист по мобилизации адвокат Андрей Межирицкий отметил, что исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и счетов. Счета арестовываются автоматически, а на имущество ограничения не накладываются. Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом.

"Никто его не будет забирать, если там зарегистрированы несовершеннолетние дети, если это единственное жилье, если долг человека не превышает 20 минимальных заработных плат, а это 160 тыс. грн на сегодняшний день. Но ограничение на него может быть наложено. Человек не сможет продать эту квартиру", — добавил Межирицкий.

Ответ председателя одного из судов

"То, на что государственные исполнители хотят наложить арест. Должно быть соразмерным с суммой штрафа. Штраф не пропорционален стоимости квартиры. Обычно арестовывают счета для того, чтобы взыскать поступающие средства. Это первоочередные действия исполнителя. В законе прописано, что исполнителем должны приниматься такие меры, которые пропорциональны", — подчеркнула судья.

Она также отметила, что государственные исполнители могут прийти и описать имущество в доме должника для покрытия штрафа.

"Речь может идти о таких ликвидных вещах как телевизор, мебель и прочее", — добавила председатель одного из судов.

Напомним, что закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны детализировало обязанности граждан в контексте военного учета.

Раньше мы писали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону.