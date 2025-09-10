Відстрочка в школі - чи отримає відстрочку асистент вчителя

Педагог у школі. Фото: Depositphotos

Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки учителі, а й інші педагогічні працівники, зокрема, асистенти учителів. Але вони можуть отримати відстрочку лише після дотримання двох ключових умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи може отримати відстрочку асистент вчителя

Учителі шкіл та викладачів вишів мають право отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи надається відстрочка асистенту вчителя.

"Асистент вчителя є педагогічною посадою", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Дві важливі умови для відстрочки

Таким чином, зазначив юрист, асистент учителя може отримати відстрочку від мобілізації.

Але для цього асистенту вчителя потрібно дотриматись двох важливих умов.

"Якщо він працює за основним місцем роботи у закладі загальної середньої освіти не менш як на 0,75 ставки, то в нього є право на відстрочку", — підкреслив Дерій.

