Отсрочка в школе - получит ли отсрочку ассистент учителя

Педагог в школе. Фото: Depositphotos

Право на отсрочку от мобилизации имеют не только учителя, но и другие педагогические работники, в частности, ассистенты учителей. Но они могут получить отсрочку только после соблюдения двух ключевых условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Может ли получить отсрочку ассистент учителя

Учителя школ и преподаватели вузов имеют право получить отсрочку от мобилизации во время военного положения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, предоставляется ли отсрочка ассистенту учителя.

"Ассистент учителя является педагогической должностью", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Два важных условия для отсрочки

Таким образом, отметил юрист, ассистент учителя может получить отсрочку от мобилизации.

Но для этого ассистенту учителя нужно соблюсти два важных условия.

"Если он работает по основному месту работы в учреждении общего среднего образования не менее чем на 0,75 ставки, то у него есть право на отсрочку", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку обучение в вечерней школе.