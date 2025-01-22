Мобілізація в Україні 2025 — за яких умов вчитель може отримати відстрочку

Вчитель математики пояснює приклад дітям. Фото: freepik.com

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації право на відстрочку від призову мають працівники педагогічної сфери. Однак вони мають відповідати певним умовам.

Як оформити відстрочку від мобілізації вчителям, пояснив юрист Ярослав Турчин на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочка педагогам — які є умови

Так, за словами правознавця, працівники педагогічної сфери мають право бути звільненими від мобілізації відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Шкільним вчителям, щоб отримати право оформити відстрочку, необхідно відповідати таким двом умовам:

Зайнятість не менш як на 0,75 ставки; Освітній заклад має бути основним місцем роботи.

Якщо мова йде про наукових та науково-педагогічних працівників вишів та коледжів, наукових установ та організацій, то вони мають відповідати таким умовам:

Наявність наукового ступеня; Ставка не менше 0,75 за основним місцем роботи.

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Які необхідно подати документи для оформлення відстрочки

Юрист зазначив, що вичерпний перелік документів містить постанова Кабінету Міністрів України №560. Для вчителів це такі документи:

Паспорт громадянина України; Ідентифікаційний код; Військово-обліковий документ; Довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи; Довідка про розмір частки ставки під час оплати праці; Диплом про науковий ступінь.

Також необхідно буде разом з документами подати заяву на ім'я керівника ТЦК СП із проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Раніше ми писали, які потрібні документи для оформлення відстрочки через інвалідність дружини.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку.

Також ми інформували, що робити, якщо попри подані документи на відстрочку вас мобілізують.