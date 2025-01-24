Мобилизация в Украине 2025 — на каких основаниях аспирант не может получить отсрочку

Аспирантов могут мобилизовать в ВСУ — какие есть основания
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую ведет против нашей страны россия. В этот период на военную службу в ряды ВСУ мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Под призыв могут попасть и аспиранты.
По каким именно основаниям это возможно, объяснили специалисты на портале АО "Бачинський Та Партнери".
Когда возможна мобилизация аспирантов
Так, по словам адвокатов, еще в мае 2024 года Верховной Радой Украины был принят закон №10449, который внес изменения в правила мобилизации студентов и аспирантов во время военного положения.
Этот документ предусматривает, что аспиранты, обучающиеся на дневной форме, имеют право оформить отсрочку на весь период их обучения в аспирантуре.
Впрочем, есть основания, когда получение отсрочки невозможно. Это может произойти если:
- Аспирант получает военную или смежную с нацбезопасностью специальность.
- Аспирант учится на заочной форме (отметим, что на сегодня поступить на дневную и дуальную формы обучения по контракту невозможно).
Также правоведы отметили, что по личному заявлению самого аспиранта о мобилизации в армию можно призвать его досрочно.
После того как аспиранты защитили диссертацию и фактически завершили обучение, они подлежат мобилизации на общих основаниях.
Когда есть риск не получить отсрочку — важный нюанс
Отсрочку имеют право оформить аспиранты, которые уже сдали вступительные экзамены и фактически зачислены на дневную форму обучения. То есть в учебном заведении уже издан приказ о зачислении.
Если лицо только подало заявление на поступление в аспирантуру или только что сдало экзамен и, соответственно, в учебном заведении еще нет приказа о зачислении на обучение, то такого человека могут мобилизовать.
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