Нові правила мобілізації - кого ставитимуть на облік автоматично

В Україні запроваджено нові правила мобілізації. Автоматичного будуть ставити на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на обліку без законних підстав.

Про це йдеться в постанові №1203.

Автоматичний облік у ТЦК

Тепер постановка на військовий облік здійснюватиметься автоматично на підставі даних із кількох державних систем, серед яких Єдиний державний демографічний реєстр, відомча інформаційна система ДМС, Єдиний державний реєстр "Оберіг", а також інші інформаційні системи, реєстри та бази даних.

Військовий облік проводитиметься за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання.

Якщо ж чоловік не має зареєстрованого або задекларованого місця проживання, його поставлять на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК), визначених Генштабом Збройних сил України.

При цьому взяття на облік здійснюватиметься без направлення на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Однак про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Також ми писали, що днями набув чинності закон щодо створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Тепер ТЦК знатимуть всі дані громадян.