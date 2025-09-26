Відео
Автоматичний облік у ТЦК — нові правила для українців

Автоматичний облік у ТЦК — нові правила для українців

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:07
Нові правила мобілізації - кого ставитимуть на облік автоматично
Люди перевіряють свій військовий статус. Фото: ЗНУ

В Україні запроваджено нові правила мобілізації. Автоматичного будуть ставити на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на обліку без законних підстав.

Про це йдеться в постанові №1203.

Читайте також:

Автоматичний облік у ТЦК

Тепер постановка на військовий облік здійснюватиметься автоматично на підставі даних із кількох державних систем, серед яких Єдиний державний демографічний реєстр, відомча інформаційна система ДМС, Єдиний державний реєстр "Оберіг", а також інші інформаційні системи, реєстри та бази даних.

Військовий облік проводитиметься за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання.

Якщо ж чоловік не має зареєстрованого або задекларованого місця проживання, його поставлять на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК), визначених Генштабом Збройних сил України.

При цьому взяття на облік здійснюватиметься без направлення на військово-лікарську комісію. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Однак про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Також ми писали, що днями набув чинності закон щодо створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Тепер ТЦК знатимуть всі дані громадян.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП чоловіки реєстр Оберіг
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
