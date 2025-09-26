Видео
Україна
Видео

Автоматический учет в ТЦК — новые правила для украинцев

Дата публикации 26 сентября 2025 20:07
Новые правила мобилизации - кого будут ставить на учет автоматически
Люди проверяют свой военный статус. Фото: ЗНУ

В Украине введены новые правила мобилизации. Автоматического будут ставить на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состоят на учете без законных оснований.

Об этом говорится в постановлении №1203.

Читайте также:

Автоматический учет в ТЦК

Теперь постановка на воинский учет будет осуществляться автоматически на основании данных из нескольких государственных систем, среди которых Единый государственный демографический реестр, ведомственная информационная система ГМС, Единый государственный реестр "Оберіг", а также другие информационные системы, реестры и базы данных.

Военный учет будет проводиться по зарегистрированному или задекларированному месту жительства.

Если же человек не имеет зарегистрированного или задекларированного места жительства, его поставят на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК), определенных Генштабом Вооруженных сил Украины.

При этом постановка на учет будет осуществляться без направления на военно-врачебную комиссию.

Напомним, недавно мы писали, что если гражданин был исключен из воинского учета, он имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. Однако на всякий случай можно взять в ТЦК соответствующую справку.

Также мы писали, что на днях вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Теперь ТЦК будут знать все данные граждан.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
