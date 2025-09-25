Відео
Виїзд за кордон виключених з обліку — чи треба довідка ВЛК

Виїзд за кордон виключених з обліку — чи треба довідка ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:20
Виїзд за кордон - чи потрібна довідка ВЛК для виключених з обліку
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Facebook "Західний кордон"

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Але про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Інформація про виключення з обліку

Військовий облік в Україні охоплює усіх громадян, які можуть здійснювати військову службу. Ті ж особи, які визнаються непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який був за станом здоров’я, після пройденої військово-лікарської комісії, виключений з військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для виїзду за кордон мати при собі довідку про пройдену ВЛК.

"Чи є в "Резерв+" інформація про Ваше виключення? Якщо так, то шанси на виїзд доволі високі і без наявної довідки ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Яку довідку варто отримати в ТЦК

Про всяк випадок, підкреслив юрист, такому громадянину варто звернутися до територіального центру комплектування і отримати там довідку, але не про результати військово-лікарської комісії.

"Якщо Ви зможете витребувати у ТЦК довідку про Ваше виключення, то проблем з перетином кордону взагалі не буде", — запевнив чоловіка Дерій.

Загалом особи, виключені з військового обліку, не мають перепон для виїзду за кордон навіть під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право виїжджати за кордон офіцер запасу.

Додамо, ми повідомляли про те, що військовозобов’язаний громадянин, який оформив опіку, має право виїжджати за кордон з особою, опіку над якою здійснює.

військовий облік документи ВЛК ТЦК та СП виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
