Виїзд за кордон - чи потрібна довідка ВЛК для виключених з обліку

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Facebook "Західний кордон"

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Але про всяк випадок можна взяти у ТЦК відповідну довідку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Інформація про виключення з обліку

Військовий облік в Україні охоплює усіх громадян, які можуть здійснювати військову службу. Ті ж особи, які визнаються непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який був за станом здоров’я, після пройденої військово-лікарської комісії, виключений з військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для виїзду за кордон мати при собі довідку про пройдену ВЛК.

"Чи є в "Резерв+" інформація про Ваше виключення? Якщо так, то шанси на виїзд доволі високі і без наявної довідки ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Яку довідку варто отримати в ТЦК

Про всяк випадок, підкреслив юрист, такому громадянину варто звернутися до територіального центру комплектування і отримати там довідку, але не про результати військово-лікарської комісії.

"Якщо Ви зможете витребувати у ТЦК довідку про Ваше виключення, то проблем з перетином кордону взагалі не буде", — запевнив чоловіка Дерій.

Загалом особи, виключені з військового обліку, не мають перепон для виїзду за кордон навіть під час дії воєнного стану.

