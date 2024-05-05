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"Азов" шукає хірурга на стабпункт

5 травня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовий медик полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У полку "Азов" є вакансію для абдомінального, торакального хірурга, який готови мобілізуватися або служити за контрактом. У кандидата має бути вища медична освіта, досвід роботи за фахом, зокрема, з "важкими" пацієнтами.   

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 3 травня.  

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Вимоги до хірурга та його обов’язки на службі 

Робочим місцем медика буде стабілізаційний пункт бригади. Саме туди привозять поранених, яким потрібна невідкладна медична допомога. Також хірург повинен супроводжувати "важких" пацієнтів до стаціонарних лікувальних закладів.  

Головні вимоги до претендента на вакансію хірурга: 

  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Вакансія абдомінальний, торакальний хірург в полку "Азов"
Вакансія абдомінальний, торакальний хірург в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Грошове забезпечення та умови служби

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду абдомінального, торакального хірурга, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 120 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день. 

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, полк "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи військовослужбовця-дизеліста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень. Серед інших актуальних вакансій "Азову" — інженер з ремонту дронів.

війна
медики
полк "Азов"
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Work.ua
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