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У полку "Азов" з'явилася вакансія дизеліста — платитимуть до 125 тисяч гривень

3 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує дизелістам
Українські військовослужбовці біля автівки. Фото ілюстративне: azov.org.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи дизеліста-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 29 квітня.

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У полку "Азов" з'явилася вакансія дизеліста — платитимуть до 125 тисяч гривень - фото 1
Скриншот вакансії на Work.ua

Що входить в обов'язки дизеліста в "Азов"

Дизеліст-військовослужбовець мусить:

  • регулювати та ремонтувати паливну апаратуру дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • ремонтувати дизельні двигуни автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • здійснювати технічне обслуговування;
  • розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду дизеліста в "Азов" повинна знати конструкцію автомобіля, його вузлів та основи техніки безпеки. Бажано мати досвід роботи на аналогічній посаді. Від фахівця очікують уважності до деталей та орієнтацію на результат.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні інженери з ремонту дронів. Такі військовослужбовці мають ремонтувати дрони, агродрони, деталі й комплектуючі для БпЛА. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави операторів безпілотних літальних апаратів. Кандидат на цю посаду має вміти керувати безпілотниками й бути готовим до роботи в зоні бойових дій. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

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