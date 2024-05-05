Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военный медик полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

В полку "Азов" есть вакансия для абдоминального, торакального хирурга, который готов мобилизоваться или служить по контракту. У кандидата должно быть высшее медицинское образование, опыт работы по специальности, в частности, с "тяжелыми" пациентами.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.

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Требования к хирургу и его обязанности на службе

Рабочим местом медика будет стабилизационный пункт бригады. Именно туда привозят раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Также хирург должен сопровождать "тяжелых" пациентов в стационарные лечебные учреждения.

Главные требования к претенденту на вакансию хирурга:

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Вакансия абдоминальный, торакальный хирург в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Денежное довольствие и условия службы

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность абдоминального, торакального хирурга, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 120 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, полк "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения военнослужащего-дизелиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Среди других актуальных вакансий "Азова" — инженер по ремонту дронов.