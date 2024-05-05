Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

"Азов" ищет хирурга на стабпункт
В полку "Азов" есть вакансия для абдоминального, торакального хирурга, который готов мобилизоваться или служить по контракту. У кандидата должно быть высшее медицинское образование, опыт работы по специальности, в частности, с "тяжелыми" пациентами.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.
Требования к хирургу и его обязанности на службе
Рабочим местом медика будет стабилизационный пункт бригады. Именно туда привозят раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Также хирург должен сопровождать "тяжелых" пациентов в стационарные лечебные учреждения.
Главные требования к претенденту на вакансию хирурга:
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Денежное довольствие и условия службы
Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность абдоминального, торакального хирурга, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 120 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
Напомним, полк "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения военнослужащего-дизелиста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Среди других актуальных вакансий "Азова" — инженер по ремонту дронов.
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