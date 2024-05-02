Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує операторам з ремонту дронів

Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: AP/Evgeniy Maloletka

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи інженера з ремонту дронів. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Що входить в обов'язки інженера з ремонту дронів в "Азов"

Інженер з ремонту дронів мусить ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до дронів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду інженера з ремонту дронів в "Азов", повинна:

мати середню або вищу технічну освіту;

вміти користуватися вимірювальними приладами, паяти компоненти DIP, BGA, SMD та паяти під мікроскопом;

знати мікроелектроніку та схемотехніку.

Від фахівця очікують акуратності, технічного складу розуму, бажання навчатися й розвиватися. Досвід роботи від одного року на подібній посаді буде перевагою. Також бажано, щоб спеціаліст із ремонту дронів умів літати на мультикоптерах.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізаціюдо кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави операторів безпілотних літальних апаратів. Кандидат на цю посаду має вміти керувати безпілотниками й бути готовим до роботи в зоні бойових дій. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні кухарі, які готуватимуть страви для військових. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.